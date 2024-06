L’Area Performance del Club Italia e l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI hanno condotto dei test cardio polmonari sui calciatori della Nazionale, in raduno al Centro Tecnico Federale di Coverciano in vista del Campionato Europeo al via il prossimo 14 giugno in Germania.

L’iniziativa, frutto di una collaborazione che prosegue con successo da diversi anni, ha l'obiettivo di monitorare e migliorare la condizione fisica dei calciatori.

(figc.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE