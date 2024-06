Italia, Spalletti: "Mourinho dice che non abbiamo talento? Non rispondo nulla, dobbiamo avere autostima"

RAI SPORT - Luciano Spalletti, commissario tecnico della nazionale italiana, ha parlato nell'immediato prepartita dell'amichevole degli azzurri Italia-Bosnia. Ecco le parole dell'allenatore dell'Italia, il quale ha risposto a Mourinho:

"Io allo Special One non rispondo nulla. Faccio valutazioni mie e penso di farle obiettive. Dobbiamo avere quell'autostima che non ci crea difficoltà di fronte a nessuno ma al tempo stesso dobbiamo essere umili e pensare da dove partiamo, alle difficoltà avute. Poi c'è comunque da picchiare, però abbiamo delle qualità, abbiamo calciatori forti che stanno venendo fuori come Riccardo Calafiori che è un top".