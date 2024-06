Italia, Spalletti: "Mancini ha molta esperienza. Saper prendere decisioni cruciali ti aiuta"

Giornata di vigilia per l'Italia, che domani affronterà l'Albania a Dortmund per la prima giornata di Euro 2024. In conferenza stampa, il ct Luciano Spalletti è intervenuto anche su Gianluca Mancini, tra i rappresentanti giallorossi in azzurro in questa spedizione continentale. Ecco le parole del tecnico: "Mancini ha molta esperienza, cioè ha preso più decisioni importanti di un altro. L'essere costretto a prendere decisioni cruciali ti aiuta, ma anche Bastoni può essere un leader. Buongiorno e Calafiori hanno la stoffa di chi vuole arrivare ad alto livello".