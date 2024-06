Italia, Spalletti: "In questo momento non siamo in grado di fare più di questo"

RAI SPORT - Al termine del 2-0 rimediato dall'Italia contro la Svizzera, il commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei cronisti. Ecco le prime dichiarazioni a caldo del tecnico toscano:

"Il ritmo e la freschezza fanno sempre la differenza, ho cambiato i giocatori facendoli recuperare e magari in questo momento qui non siamo in grado di fare più di questo. Mondiale? Un discorso che si farà dopo, ci vuole più gamba e più ritmo. Ci vuole continuità e sacrificio, in diversi siamo stati poco continui. Probabilmente non ci siamo arrivati in condizioni eccezionali".