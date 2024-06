Italia, Pellegrini: "Non abbiamo fatto una brutta gara. Il cambio? Decisione del mister"

Soltanto un tempo per Lorenzo Pellegrini nella sfida di ieri contro la Croazia. Il capitano giallorosso è stato protagonista di una prova incolore a Lipsia, venendo sostiuito dal tecnico Spalletti alla fine della prima frazione di gioco. In mixed zone, il numero 10 della Nazionale ha così parlato: "Secondo me non abbiamo fatto una brutta gara, ma ovviamente si può sempre migliorare. Adesso abbiamo qualche giorno per recuperare e preparare la partita contro la Svizzera. Il motivo del cambio? Decisione del mister".