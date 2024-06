Italia, Frattesi: "Mi ispiro a Perrotta. Ho legato con El Shaarawy giocando a ping pong"

Dal ritiro azzurro in Germania, dopo la vittoria con l'Albania nell'esordio ad Euro 2024, interviene Davide Frattesi in conferenza stampa in vista della sfida contro la Spagna in programma il 20 giugno. "Perrotta è un esempio, e più recentemente un altro era Marchisio, sono loro a cui mi ispiro. I miei colleghi di ruolo nella Spagna? Penso Rodri sia il centrocampista più forte del mondo", dice menzionando l'ex centrocampista della Roma, Simone Perrotta, come modello.

"Il tempo libero in ritiro lo passiamo prevalente nella sala giochi, ci sono PlayStation, ping pong, biliardo e flipper. Il dopo cena è un paio d'ore lì, tutti insieme. È lì che si forma il gruppo. Con molti ho legato anche così, come con El Shaarawy, a ping pong facciamo dei bei due contro due… Scamacca invece la spara sempre. A biliardo sono forti Pellegrini e Bastoni", aggiunge.