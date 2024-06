Italia, EL SHAARAWY: "La convocazione è il risultato di lavoro, sacrificio e duttilità"

RAI SPORT - Alla vigilia dell'amichevole contro la Bosnia in programma domani sera ad Empoli, ultimo test per l'Italia prima degli Europei in Germania, Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva. "Ci sono diversi giocatori cambiati rispetto al precedente Europeo, però ci sono comunque giovani ma con grande esperienza che hanno già giocato partite importanti a livello internazionale. È un gruppo con giocatori con grande qualità - le dichiarazioni dell'esterno della Roma -. Abbiamo un grande mister, la storia parla per lui. Questo è un gruppo solido, che si sta allenando bene. La nostra idea è di andare all'Europeo da protagonisti".

Spalletti?

"Ha idee di gioco molto chiare. Io lo conosco da tempo, è molto esigente. Ha idee chiare e noi lo stiamo seguendo. C'è grande voglia di incidere, come nell'Europeo scorso. Dovremo essere all'altezza perché il livello è molto alto, dovremo farci trovare pronti".

Sei stato convocato grazie alla tua duttilità?

"Nel tempo ho imparato a ricoprire più ruoli. Mi sono adattato ma è sempre stato nelle mie caratteristiche. Questa convocazione è il risultato di lavoro, sacrificio, impegno e duttiltià. Sono contento di quello che ho fatto a livello individuale in questa stagione".

Barella?

"Speriamo ci sia. Ha esperienza, qualità e speriamo tutti che guarisca e torni presto".