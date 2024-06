Italia, Di Lorenzo: "Mercato? Sono serenissimo. Sono concentrato sull'Europeo"

A tre giorni dall'esordio dell'Italia contro l'Albania ad Euro 2024, Giovanni Di Lorenzo parla in conferenza stampa da casa Azzurri. Il terzino del Napoli, accostato anche alla Roma di recente, ha commentato anche il suo futuro: "Io sono serenissimo. Sto preparando questo secondo Europeo che è qualcosa di bello, perché adesso può sembrare tutto normale ma per me che ho fatto un percorso partendo dal basso, è qualcosa di bello e di questo sono orgoglioso. La concentrazione è massima su questa competizione, dove voglio far bene per accantonare la stagione mia e del Napoli e cercare di raggiungere i migliori risultati possibili".