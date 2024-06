Italia, Cristante: "Abbiamo sofferto tanto con la Spagna. Dobbiamo resettare, abbiamo un'altra chance"

SKY SPORT - Dopo la sconfitta dell'Italia per 1-0 per mano della Spagna grazie ad un autogol di Calafiori nella seconda partita del girone ad Euro 2024, Bryan Cristante interviene ai microfoni dei cronisti. Il centrocampista giallorosso è subentrato in avvio di ripresa al posto di Jorginho: "Abbiamo sofferto tanto, abbiamo fatto fatica ad andare a prenderli. È presto per commentare la partita così, la rivedremo e la studieremo bene. Sicuramente ci hanno fatto girare tanto".

Ti aspettavi di più da voi? Non riuscivate ad uscire.

"Sì, quando attaccano diventa difficile ripartire. Se gestiamo meglio qualche ripartenza soprattutto nel primo tempo, con grossi buchi da parte loro dietro, magari sarebbe andata in modo diverso, dovevamo far meglio".

Come si chiude questa partita?

"Serve fare esperienza e sapere che tutte le partite sono toste. Abbiamo un'altra chance, dobbiamo resettare, studiare questa sconfitta e poi dare tutto nell'ultima del girone".