Italia, Calafiori: "Fui costretto ad andare al Basilea. A Roma sono stato molto bene, ho un bellissimo rapporto con i miei ex compagni"

Riccardo Calafiori, difensore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa nel terzo giorno di raduno della Nazionale a Coverciano in vista di Euro2024 e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sull'addio alla Roma e su un possibile ritorno nel club giallorosso. Ecco le sue parole.

Il trasferimento al Basilea?

"Quella di Basilea non fu una scelta propriamente mia, fui quasi obbligato perché era l'unica squadra rimasta e fui costretto ad andare lì. Però dal primo giorno mi sono ricreduto, lì ho trovato quella continuità che mi è sempre mancata giocando trenta partite".

Avresti potuto fare lo stesso percorso senza andare a Basilea?

"Sono successe una serie di cose e poi è andata così... non punto il dito contro nessuno. Con Mourinho all'inizio ho anche giochicchiato, poi sono andato al Genoa ed è andata male. Nel frattempo a Roma sono salite le quotazioni di altri giocatori. Alla fine è emersa la possibilità Basilea e sono andato lì".

Pensavi potesse finire la tua carriera dopo l'infortunio? Ti piacerebbe tornare alla Roma?

"Ormai dall'infortunio sono passati sei anni, ma la mia reazione è sempre stata quella di tornare in campo, non ho mai pensato che avrei smesso. Sul mercato non rispondo: coi miei ex compagni ho un bellissimo rapporto, sono cresciuto lì e sono stato molto bene, questo lo posso dire".