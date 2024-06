Italia-Bosnia: giallorossi in panchina (FOTO)

Ultimo test prima di Euro 2024. L'Italia di Luciano Spalletti affronta la Bosnia in amichevole al Castellani di Empoli alle 20.45 prima di partire per la Germania, dove sabato prossimo esordirà negli Europei contro l'Albania. Il ct azzurro opta per qualche cambio rispetto alla gara con la Turchia e non schiera inizialmente nessun romanista presente in rosa: Pellegrini, Cristante, Mancini ed El Shaarawy si accomodano in panchina.

Di seguito la formazione scelta da Spalletti: Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca.