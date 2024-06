Iran-Uzbekistan 0-0: Azmoun in campo per tutto il match

Nella serata odierna è andata in scena la sfida tra Iran e Uzbekistan, valida per la sesta giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026, ed è terminata con il punteggio di 0-0. Un risultato che accontenta entrambe, che rimangono appaiate a 14 punti al primo posto in classifica nel Gruppo E. Nel match odierno sono scesi in campo due calciatori della Roma, ovvero Sardar Azmoun ed Eldor Shomurodov (in questa stagione in prestito al Cagliari): il primo è rimasto in campo per tutta la partita, mentre il secondo è stato sostituito al minuto 57.