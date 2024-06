Iran: Azmoun arrivato nel ritiro della nazionale a Hong Kong. L'attaccante autografa magliette della Roma ai tifosi (FOTO)

Dopo essere sceso in campo nell'amichevole di Perth tra Roma e Milan e aver realizzato il gol del definitivo 5-2, Sardar Azmoun ha raggiunto il ritiro dell'Iran. L'attaccante giallorosso non è rientrato con la squadra nella Capitale, ma si è fermato in Australia per poi dirigersi direttamente a Hong Kong, dove si trova la sua nazionale. Giovedì alle ore 14 infatti l'Iran affronterà proprio l'Hong Kong nel match valido per la quinta giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Come testimoniato dalle foto pubblicato su Instagram dall'Iran, il centravanti si è subito allenato in palestra con il resto dei compagni. Inoltre Azmoun si è fermato con i tifosi presenti nell'hotel e ha autografato anche alcune magliette della Roma.

