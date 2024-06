Europei U17, trionfo Italia: battuto il Portogallo 3-0, in gol il giallorosso Coletta. La Roma: "Congratulazioni" (FOTO)

L'Italia Under 17 è campione d'Europa per la prima volta nella sua storia. A Cipro nell'Europeo di categoria gli azzurrini guidati da Massimiliano Favo, dopo un ottimo percorso, vincono in finale contro il Portogallo: trionfo per 3-0 con il gol del romanista Federico Coletta al 7' e la doppietta di Francesco Camarda al 16' e al 50'. Figurano tra gli azzurrini campioni anche i giallorossi Cama, Nardin, Di Nunzio e, come già citato, Coletta.

