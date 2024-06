Euro 2024, Ungheria-Svizzera 1-3: gli elvetici agganciano la Germania a 3 punti

Buona la prima per la Svizzera ad Euro2024. La formazione di Yakin domina la prima frazione di gioco trovando il gol al 12' con Kwadwo Duah, e al 45' con il bolognese Aebischer. Nella ripresa la squadra di Marco Rossi prova a riaprire la partita con la rete di Barnabas Varga, ma la Svizzera nel finale, sfruttando gli spazi lasciati dai magiari, chiude la pratica con il pallonetto di Embolo. Tre punti vitali per gli svizzeri che raggiungono in testa al girone A la Germania.