Euro 2024, Ucraina-Belgio: Lukaku titolare (FOTO)

Alle ore 18 alla MHPArena di Stoccarda va in scena la delicatissima sfida tra Ucraina e Belgio, valida per la terza giornata della fase a gironi di Euro 2024. Sia i Diavoli Rossi sia i gialloblù hanno 3 punti in classifica e oggi si giocano l'accesso agli ottavi di finale. In occasione di questa partita il ct del Belgio, Domenico Tedesco, ha deciso di puntare ovviamente su Romelu Lukaku, alla terza partita consecutiva dal 1'. Big Rom è ancora a secco in questo Europeo e si è visto annullare ben tre gol dal VAR nelle due partite contro Slovacchia e Romania.