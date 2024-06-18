Euro 2024, Turchia-Georgia: Celik parte dalla panchina (FOTO)

18/06/2024 alle 16:55.
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Alle ore 18 al Signal Iduna Park di Dortmund va in scena Turchia-Georgia, partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Euro 2024. Il match odierno vede coinvolto un calciatore della Roma, ovvero Mehmet Zeki Celik: il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha deciso di non puntare sul calciatore giallorosso, lasciandolo inizialmente in panchina.
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