Euro 2024, Turchia-Georgia: Celik parte dalla panchina (FOTO)

Alle ore 18 al Signal Iduna Park di Dortmund va in scena Turchia-Georgia, partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Euro 2024. Il match odierno vede coinvolto un calciatore della Roma, ovvero Mehmet Zeki Celik: il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha deciso di non puntare sul calciatore giallorosso, lasciandolo inizialmente in panchina.

A Millî Takımımızın, @EURO2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan karşısında sahaya çıkacak 11’i belli oldu. #BizimÇocuklar?? #TURvGEO 11'imiz: Mert Günok, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış… pic.twitter.com/sLHvmTMt3L — Türkiye #BizimÇocuklar ?? (@MilliTakimlar) June 18, 2024