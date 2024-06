Euro 2024, Spagna-Italia: Pellegrini titolare. Mancini, Cristante ed El Shaarawy partono dalla panchina (FOTO)

Oggi alle ore 21 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen va in scena Spagna-Italia, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. Sia le Furie Rosse sia gli Azzurri hanno vinto all'esordio battendo rispettivamente la Croazia (3-0) e l'Albania (2-1) e questa sera puntano a consolidare il primo posto nel Gruppo B. Il ct Luciano Spalletti ha deciso di puntare nuovamente su Lorenzo Pellegrini, il quale partirà titolare. In panchina, invece, gli altri tre giallorossi Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy.