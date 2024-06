Alle 18.00 è andata in scena Spagna-Croazia, partita inaugurale del girone B di Euro2024 del quale fanno parte anche Italia e Albania, che si sfideranno alle 21.00. La gara è terminata 3-0 per la squadra allenata da De La Fuente, ad andare in gol al minuto 29 Morata, seguito da Fabián Ruiz al 32’ e Carvajal al 47’ del primo tempo.