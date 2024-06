Euro 2024, Slovenia-Serbia 1-1: Karnicnik illude, Jovic pareggia al 95'

Alle ore 15 è andata in scena la sfida tra Slovenia e Serbia, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024, e si è conclusa con il punteggio di 1-1. Gli uomini del ct Kek erano passati in vantaggio grazie alla rete di Karnicnik al minuto 69, ma i sogni di gloria sono stati spezzati dal colpo di testa di Jovic al 95'. La Slovenia sale al secondo posto in classifica nel Gruppo C a quota 2 punti, mentre la Serbia conquista il primo punto.