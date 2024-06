Euro 2024, Slovenia-Danimarca 1-1: Janza risponde a Eriksen. Kristensen in panchina

Proseguono gli Europei in Germania con il pareggio tra Slovenia e Danimarca, inserite nel gruppo C con Serbia e Inghilterra. Termina 1-1 la sfida giocata a Stoccarda: al gol nel primo tempo di Eriksen per il vantaggio della Danimarca risponde nella ripresa, al 77', Janza. Rasmus Kristensen, terzino in prestito alla Roma nella stagione appena conclusa, è rimasto in panchina per tutta la durata del match.