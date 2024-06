Euro 2024, Slovacchia-Ucraina 1-2: Shaparenko e Yaremchuk firmano la rimonta

Alle ore 15 è andata in scena alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf la partita tra Slovacchia e Ucraina, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024, ed è terminata con il punteggio di 1-2 per gli ucraini. Gli slovacchi erano passati in vantaggio al 17' con Schranz, ma al minuto 54 Shaparenko ha siglato la rete del pareggio. La svolta del match è arrivata all'80', quando Yaremchuk ha messo a segno il gol del definitivo 1-2 in favore dei gialloblù. In seguito a questo risultato l'Ucraina conquista la prima vittoria nel Gruppo E, agganciando Romania e Slovacchia a quota 3 punti; il Belgio di Lukaku è invece ancora a quota 0 e domani affronterà proprio la Romania.