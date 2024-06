Con un gol di testa di Jude Bellingham al 13' l'Inghilterra batte 0-1 la Serbia e ottiene i suoi primi tre punti a Euro 2024. Partita non spettacolare con poche occasioni da entrambe le parti, con gli inglesi che hanno avuto il merito di sbloccarla nei primi minuti e tenere al sicuro il gol di vantaggio fino alla fine senza particolare sofferenza. Con il pareggio pomeridiano tra Slovenia e Danimarca quindi gli inglesi vanno subito in testa al girone C a punteggio pieno.