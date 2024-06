Alle 21 è iniziata la sfida tra Scozia e Svizzera, match valido per la seconda giornata del gruppo A. L'incontro è terminato 1-1: a segno McTominay per i britannici e Shaqiri per gli elvetici. Svizzera che, con quattro punti, consolida dunque la seconda posizione dietro la Germania, mentre la Scozia abbandona l'ultimo posto occupato ora dalla sola Ungheria.