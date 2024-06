Euro 2024, prima vittoria per il Belgio: 2-0 alla Romania. Un gol annullato a Lukaku

A Colonia il Belgio di Romelu Lukaku conquista la prima vittoria ad Euro 2024 battendo la Romania nella seconda gara del girone E: termina 2-0 grazie alle reti di Tielemans in avvio e di De Bruyne all'80'. Da segnalare anche il gol di Lukaku, di proprietà del Chelsea e in prestito alla Roma in questa stagione, annullato al 63' per fuorigioco.

Con la vittoria del Belgio nel gruppo E regna l'equilibrio con le Nazionali coinvolte - Romania, Slovacchia e Ucraina oltre alla squadra di Domenico Tedesco - a quota 3 punti. Nella terza giornata andranno in scena Slovacchia-Romania e Ucraina-Belgio.