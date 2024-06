Euro 2024, Portogallo-Rep. Ceca 2-1: decide Conceiçao. Rui Patricio in panchina

Euro 2024 prosegue con la vittoria del Portogallo all'esordio nella competizione in corso: la formazione di Roberto Martinez vince in rimonta per 2-1 contro la Repubblica Ceca a Lipsia nella sfida del gruppo F. Apre le marcature la rete dalla distanza di Provod per il vantaggio della Repubblica Ceca, poi il Portogallo ristabilisce l'equilibrio grazie all'autogol di Hranac al 69' e ribalta il risultato con Francisco Conceiçao nel recupero.

Rui Patricio, in scadenza di contratto con la Roma il 30 giugno, è rimasto in panchina per tutta la durata del match: il ct ha scelto Diogo Costa in porta.