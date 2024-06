Euro 2024, Polonia-Austria: Zalewski titolare (FOTO)

Alle ore 18 all'Olympiastadion di Berlino va in scena Polonia-Austria, partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. Il ct polacco, Michal Probierz, ha deciso di dare nuovamente fiducia a Nicola Zalewski: come nel match d'esordio contro l'Olanda, il calciatore giallorosso partirà titolare e agirà da esterno sinistro nel centrocampo a 5.

Panie i Panowie...

SKŁAD reprezentacji Polski na mecz z Austrią. ?

__#POLAUT ???? #euro2024 pic.twitter.com/73PPicMh9U — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 21, 2024