Euro 2024, Italia-Svizzera: le formazioni ufficiali. Mancini, Cristante ed El Shaarawy dal 1', panchina per Pellegrini

Alle ore 18 all'Olympiastadion di Berlino andrà in scena la delicatissima partita tra Italia e Svizzera, valida per gli ottavi di finale di Euro 2024. Tanti cambi per il ct Luciano Spalletti: son ben tre i calciatori della Roma in campo dal 1': Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy, solo panchina per Lorenzo Pellegrini. Per il difensore ed il Faraone si tratta del debutto in questo campionato europeo.