Euro 2024, Inghilterra-Slovenia 0-0: pareggio a reti bianche e con poche emozioni

Finisce con un deludente pareggio per 0-0 la sfida tra Inghilterra e Slovenia, ultima partita del gruppo C di Euro 2024. Poche occasioni da entrambe le parti e ritmo altalenante, con gli inglesi che non sono riusciti ad imporre la propria superiorità tecnica sul campo. Con questo pareggio l'Inghilterra chiude a 5 punti come prima del girone, mentre la Slovenia sale a 3 e può ancora sperare di qualificarsi agli ottavi tra le migliori terze della competizione.