Alle 18:00 è iniziato il match fra Germania e Ungheria, gara valevole per la fase a gironi di Euro 2024, nello specifico del gruppo A. La partita è terminata 2-0 in favore dei tedeschi, decisivi i gol di Musiala nel primo tempo e di Gundogan nel secondo. Con questa vittoria, Kimmich e compagni si posizionano al primo posto con 6 punti, in attesa di Scozia-Svizzera.