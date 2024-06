Esordio vincente per la Romania ad Euro 2024 con la vittoria per 3-0 contro l'Ucraina. Proseguono gli Europei in Germania con la sfida del Gruppo E tra Romania e Ucraina andata in scena alle 15.00 a Monaco di Baviera: al 29' apre le marcature Stanciu, nella ripresa al 53' Marin raddoppia e Dragus cala il tris al 57'. Le due nazionali sono inserite nello stesso gruppo di Belgio e Slovacchia.