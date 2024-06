Euro 2024, Danimarca-Inghilterra: Kristensen parte dalla panchina (FOTO)

Alle ore 18 al Deutsche Bank Park di Francoforte va in scena Danimarca-Inghilterra, partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. I Tre Leoni vogliono ripetersi dopo il successo per 0-1 contro la Serbia, mentre i danesi vengono dal pareggio per 1-1 contro la Slovenia e cercano la prima vittoria. In occasione del match odierno il ct Kasper Hjulmand ha deciso di non puntare su Rasmus Kristensen: come nella gara d'esordio, il terzino destro della Roma partirà dalla panchina.

Startopstillingen mod England ?? Her er de 11 spillere, der starter inde, når vi møder England i Frankfurt ? KOM SÅ DANMARK ?? ? @fbbillederdk#herrelandsholdet #ForDanmark #startopstilling pic.twitter.com/Xvn47ozxUH — Fodboldlandsholdene ?? (@dbulandshold) June 20, 2024