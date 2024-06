Euro 2024, Croazia-Italia: Pellegrini titolare. Panchina per Mancini, Cristante ed El Shaarawy (FOTO)

Ultima sfida nel girone di Euro 2024 per l'Italia dopo la vittoria con l'Albania e la sconfitta con la Spagna: a Lipsia la Nazionale affronta la Croazia nella gara valida per accedere agli ottavi del torneo. Il ct Luciano Spalletti opta per qualche cambio rispetto alle precedenti uscite e sceglie la difesa a 3: davanti a Donnarumma terzetto difensivo composto da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori, a centrocampo Barella, Jorginho e Pellegrini con Darmian e Dimarco sulle corsie esterne. Davanti spazio a Raspadori e Retegui.

Terza partita da titolare consecutiva per il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, mentre gli altri tre giallorossi in rosa, Mancini, Cristante ed El Shaarawy, si accomodano in panchina.