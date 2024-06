Euro 2024, Croazia-Italia: arbitra Makkelie. Diresse Bayer Leverkusen-Roma

Sarà Danny Makkelie ad arbitrare l'attesissimo Croazia-Italia, match valido per l'ultima giornata della fase a gironi di Euro 2024. I croati dovranno obbligatoriamente vincere per passare il turno, mentre agli Azzurri basterà un pareggio per strappare il pass per gli ottavi. Il direttore di gara olandese sarà coadiuvato dagli assistenti Steegstra e De Vries, mentre il IV Uomo sarà Gozubuyuk. Al VAR ci sarà Dieperink, Van Boekel e Dankert saranno invece gli AVAR.

I giallorossi Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy conoscono molto bene Makkelie, dato che fu proprio lui ad arbitrare Bayer Leverkusen-Roma, ritorno della semifinale di Europa League 2023/24 terminato con il punteggio di 2-2.