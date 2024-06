Euro 2024, Croazia-Albania 2-2: Gjasula sigla il pareggio al 95'

Alle ore 15 è andata in scena la prima partita della seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 e Croazia e Albania hanno regalato un pirotecnico pareggio per 2-2. Le Aquile sono passate in vantaggio all'11 grazie alla rete di Laci, ma al minuto 74 Kramaric ha pareggiato i conti e solamente due minuti più tardi l'autorete di Gjasula ha portato in vantaggio i croati. Le emozioni però non sono terminate e al 95' Gjasula si riscatta, realizzando l'incredibile gol del definitivo 2-2. Con questo risultati Italia e Spagna (che si affronteranno domani alle ore 21) restano in testa al Gruppo B con 3 punti, mentre Croazia e Albania salgono a 1 punto.