Euro 2024, Belgio-Slovacchia 0-1: partita stregata per Lukaku, errori sotto porta e due gol annullati dal VAR

Alle ore 18 è andata in scena la sfida tra Belgio e Slovacchia, valida la prima giornata della fase a gironi di Euro 2024, e a sorpresa gli uomini del ct Calzona hanno battuto per 0-1 i Diavoli Rossi grazie alla rete di Schranz al minuto 7. Protagonista in negativo, invece, Romelu Lukaku: l'attaccante della Roma è partito titolare e nella prima frazione di gioco ha avuto due occasioni enormi, sciupandole però malamente davanti al portiere Dubravka. Al 55' Big Rom è andato molto vicino al pareggio, ma il suo gol su sponda di Onana è stato annullato per un fuorigioco millimetrico. La partita è sembrata davvero stregata e al minuto 86 il centravanti giallorosso è andato nuovamente a segno, ma la rete non è stata convalidata per un tocco di mano di Openda nella giocata precedente. A causa di questa sconfitta il Belgio resta a quota zero punti come l'Ucraina, mentre Slovacchia e Romania comandando il Gruppo E con 3 punti.