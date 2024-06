Euro 2024, Austria-Francia 0-1: decide un autogol di Wober procurato da Mbappé

La Francia non sbaglia la sua partita d'esordio a Euro 2024 e batte 1-0 l'Austria grazie a un autogol di Wober al 38', ottenendo subito i primi tre punti nella competizione. Un gol frutto di un azione personale del solito Kylian Mbappé, fresco acquisto del Real Madrid e come sempre colonna portante della nazionale francese. Transalpini ora primi nel gruppo D insieme all'Olanda, vincitrice all'esordio per 1-2 contro la Polonia di Nicola Zalewski.