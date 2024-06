El Shaarawy, seconda presenza in un grande torneo per il Faraone: l'ultima ad Euro 16

Stephan El Shaarawy, nell'ottavo di finale contro la Svizzera, farà il suo esordio in questa edizione dell'europeo. Per il Faraone si tratta della seconda presenza in carriera in un grande torneo. L'ultima volta fu 8 anni e 7 giorni, ad Euro 16 contro l'Irlanda. È il 2° più grande gap tra una gara e l'altra di un azzurro in queste competizioni dopo quello di Ciro Ferrara nel giugno 2000 (9 anni e 348 giorni).

