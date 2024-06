Danimarca-Svezia: Kristensen titolare (FOTO)

La Danimarca si prepara all'Europeo e alle ore 19 scenderà in campo nell'amichevole contro la Svezia. Il ct Kasper Hjulmand sta ultimando le prove in vista del campionato europeo che si disputerà in Germania e in occasione del match odierno ha deciso di puntare su Rasmus Kristensen: il terzino destro della Roma partirà infatti titolare.

STARTOPSTILLING ?? Kasper Hjulmand har sat navn på de 11 spillere, der er med fra start, når der fløjtes i gang mod Sverige. GOD KAMP ?? ? @fodboldbillederdk#herrelandsholdet #ForDanmark #parken pic.twitter.com/BQurPykBJF — Fodboldlandsholdene ?? (@dbulandshold) June 5, 2024