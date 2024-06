Coppa d'Africa: si giocherà in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026

Grande novità per quanto riguarda la prossima edizione della Coppa d'Africa. Come svelato dal sito ufficiale della CAF, la Federcalcio africana, la competizione si disputerà in Marocco e andrà in scena dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, giorno in cui si giocherà la finale. Per la prima volta nella storia il torneo si disputerà tra le vacanze natalizie e l'inizio del nuovo anno. Ecco la nota: "Il Comitato Esecutivo (“EXCO”) della Confédération Africaine de Football (“CAF”) ha annunciato oggi le date della competizione calcistica più popolare e competitiva dell'Africa, la Coppa delle Nazioni Africane CAF TotalEnergies (“AFCON”) che si svolgerà in Marocco.

Le date del CAF TotalEnergies AFCON Marocco 2025 sono:

Partita inaugurale: domenica 21 dicembre 2025

Finale: domenica 18 gennaio 2026".

(cafonline.com)

