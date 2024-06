Al via la Copa America in scena negli Stati Uniti. Nella notte italiana, alle 2.00, l'Argentina campione in carica è scesa in campo contro il Canada. Buona la prima per Messi e compagni, vittoriosi 2-0 grazie alle reti di Alvarez e Lautaro Martinez. In campo dal 1' Leandro Paredes, sostituito al minuto 77 da Otamendi.