Il Belgio verso Euro 2024: a pochi giorni dall'avvio degli Europei in Germania la Nazionale di Domenico Tedesco continua la preparazione affrontando e battendo in amichevole il Lussemburgo per 3-0. Protagonista Romelu Lukaku, in questa stagione in prestito dal Chelsea alla Roma, con una doppietta (la prima rete al 42' dal dischetto e poi gol al 57'), Trossard firma il tris nel finale.