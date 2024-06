Argentina, Scaloni: "Dybala? Decisione presa con tutto il dolore del mondo"

Lionel Scaloni è tornato a parlare dell'esclusione di Dybala dalle prossime gare di preparazione alla Copa America, con il 21 della Roma che resterà fuori dunque dal torneo sudamericano. Queste le sue parole: "Abbiamo preso la decisione di lasciar fuori Dybala con tutto il dolore del mondo. Non è facile lasciare fuori qualcuno. Dybala non è venuto per una questione di posizioni e per la lista che abbiamo in mente. Ci sono alcuni ragazzi che dobbiamo valutare per le loro condizioni fisiche".