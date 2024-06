Argentina, Paredes: "Non sentiamo pressioni. Sto bene fisicamente, vengo da un anno importante"

Al via anche la Copa America. L'Argentina di Leandro Paredes debutterà nella competizione oggi alle 2.00 italiane contro il Canada e ieri il centrocampista giallorosso ha presentato la gara in conferenza stampa al fianco del ct Lionel Scaloni. "Credo che sia una bella sfida e che sia bello affrontare una competizione importante come questa per noi che siamo la Nazionale argentina e rappresentiamo un intero Paese... speriamo di iniziare con il piede giusto. Ogni avversario è uguale, cerchiamo di rappresentare il Paese nel migliore dei modi e di affrontare ogni partita con le nostre idee e con le idee dell'allenatore. Ovviamente ogni avversario ha i suoi lati positivi e negativi, cerchiamo di sfruttare tutto questo ma cerchiamo di affrontare ogni partita con la nostre idee. La cosa più importante è essere sempre al 100% - le dichiarazioni del romanista che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe partire titolare -. Penso che la cosa più importante sia la mentalità, la voglia di continuare a competere ed essere al 100%. Abbiamo una Nazionale con giocatori incredibili e persone straordinarie".

"Non sentiamo pressioni, sentiamo che è una bella sfida da affrontare e sappiamo quanto sia importante. Mi sento molto bene fisicamente e calcisticamente, vengo da un anno importante", ha concluso.