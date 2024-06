Argentina, i convocati di Scaloni per la Copa America: c'è Paredes

Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per la Copa America, che si disputerà negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio 2024. Come già noto, non prenderà parte alla spedizione Paulo Dybala. Presente invece Leandro Paredes. Questa la lista completa:

? #SelecciónMayor ¡Aquí están, estos son los 26! A continuación, los futbolistas convocados por Lionel Scaloni para disputar la @CopaAmerica en Estados Unidos. ¡Vamos @Argentina! ???#OtraVezJuntos pic.twitter.com/5eqyql6W0g — ?? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 15, 2024