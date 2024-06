Argentina: 78 minuti per Paredes nell'1-0 all'Ecuador. E poi risponde a Mbappè: "Europei più difficili? Il Mondiale sicuramente è il più duro..."

Nella notte italiana (calcio d'inizio all'1), l'Argentina ha sfidato e battuto l'Ecuador per 1-0. La rete decisiva è stata siglata da Di Maria e Leo Paredes è partito dall'inizio in un centrocampo a 3 ai cui lati agivano De Paul da una parte e Lo Celso dall'altra. 78 i minuti trascorsi in campo dal 16 romanista che poi al termine della sfida ha risposto così a Mbappè che aveva dichiarato: "Gli Europei sono più difficili della Coppa America".

Queste le parole di Paredes: "Penso che ognuno possa dire quello che vuole, ci mancherebbe. Ma non penso sia così. Il Mondiale è chiaramente la competizione più difficile del mondo perché ci sono tutti i giocatori migliori, ma coppa America e Europei sono molto complicate. Io conosco solo la prima competizione, ma credo siano entrambe dure".

Poi sulla sua stagione da protagonista alla Roma: "Mi sento molto bene fisicamente, l’aver giocato tanto in stagione mi ha fatto arrivare in questo modo alla nazionale. Mi fa bene perché sento di poter dare il meglio. Si può sempre dare di più, mi sono sempre preparato al meglio per arrivare a giocare queste competizioni nella giusta maniera".