PAREDES: "Ho visto Dybala triste per la mancata convocazione con l'Argentina" (VIDEO)

Assente per squalifica nell'ultima giornata di campionato che vedrà la Roma sfidare l'Empoli questa sera, Leandro Paredes è volato in Argentina e nei prossimi giorni affronterà con la sua Nazionale Ecuador e Guatemala in amichevole in vista della Copa America. Il centrocampista giallorosso, intercettato dai media locali, ha parlato del compagno di squadra e connazionale, Paulo Dybala, escluso dalla lista dei convocati dal ct Lionel Scaloni. "Ho visto che era molto triste, come ogni giocatore che viene escluso da una lista importante come questa - le sue dichiarazioni -. So che è abbastanza forte per uscirne".

