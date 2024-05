Italia U21: Pisilli tra i convocati per il 'Tournoi Maurice Revello'

La Nazionale Under 21 chiude la sua stagione con la partecipazione alla cinquantesima edizione del 'Tournoi Maurice Revello'. E il ct, Carmine Nunziata, ha diramato la lista dei convocati per la manifestazione. Tra questi c'è anche Niccolò Pisilli, fresco di finale scudetto con la Roma Primavera. L'esordio dell'Italia Under21 è in programma martedì 4 giugno alle 15 a Vitrolles contro il Giappone; seguiranno Ucraina-Italia (giovedì 6 alle 15 ad Aubagne), Italia-Panama (lunedì 10 alle 18.15 ancora ad Aubagne) e Italia-Indonesia (mercoledì 12 alle 18.15 a Salon).

(figc.it)

