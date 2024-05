Tegola per Luciano Spalletti. Come svelato dal sito del quotidiano sportivo, Nicolò Zaniolo salterà l'Europeo. L'ex attaccante della Roma si è infortunato durante Aston Villa-Liverpool e nella giornata odierna ha svolto gli esami strumentali, che hanno evidenziato una microfrattura al piede. Il classe '99 dovrà rimanere ai box per un mese e sarà costretto a dire addio al sogno EURO2024.

(corrieredellosport.it)

