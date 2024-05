Alle 10, in una conferenza stampa, sono stati svelati i pre-convocati del Belgio per i prossimi Europei. Nella lista diramata dal ct Domenico Tedesco compare, come ampiamente prevedibile, anche Romelu Lukaku. L'attaccante della Roma in questa stagione ha segnato 21 gol, divisi tra 13 in campionato, 7 in Europa League e un altro in Coppa Italia.